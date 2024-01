Un ours pas comme les autres

A la maison de campagne, dans la chambre de Tom, les peluches sont à l'abandon en son absence. Elles en profitent pour se disputer et c'est Pacha, l'ours de toutes les couleurs, qui devient la cible des quolibets. Ca, des amis ? Non merci ! Pacha décide de partir à l'aventure. Le monde est comme lui : de toutes les couleurs. Dans la forêt, il trouve une cabane. Il frappe, et... devinez qui lui ouvre la porte ?