Concours ATSEM/ASEM. Annales corrigées, Edition 2024-2025

Cet ouvrage propose un entraînement complet aux épreuves des concours ATSEM et ASEM (Concours externe, interne et 3e concours - Catégorie C). - Toutes les épreuves : - QCM relatif à des situations professionnelles - QCM de connaissances professionnelles - Questionnaire à réponses courtes - Entretien d'aptitude et de motivation - Entretien de présentation - Entretien de mise en situation professionnelle - Des sujets d'annales et des sujets inédits pour s'entraîner. - Des corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. Inscriptions en avril 2024. Epreuves en octobre 2024.