Manuel d'entraînement à l'apnée

Physiologiste de formation, Frédéric Lemaître est spécialisé dans la physiologie intégrée des environnements extrêmes et, plus particulièrement, la physiologie de l'apnée et de l'hypoxie, en lien avec leurs possibles applications en matière de santé. Au fil de ses parcours (à Clermont-Ferrand, à Toulon, à Rouen, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française), de ses formations (moniteur de plongée 1er degré MF1, instructeur apnée AIDA, instructeur Molchanov et instructeur national Apnée FFESSM), de ses rencontres et de ses échanges scientifiques et sportifs avec plusieurs apnéistes de renom, Frédéric Lemaître enrichit sans cesse son expérience en tant qu'apnéiste, compétiteur, physiologiste et coach, ce qui lui permet d'aborder la recherche et l'entraînement sous un autre angle, plus pratique.

Après avoir publié en 2007 et 2015 L'apnée. De la théorie à la pratique (PURH) et fort de son expérience, il décide de formaliser les "trucs et astuces" de l'apnée qu'il a créée, appris ou échangés lors de toutes ces années d'une pratique passionnée. Ce livre, qui propose des fichiers d'entraînements en piscine, des vidéos avec des exercices de musculation, de techniques de nage et de yoga spécifiques de l'apnée à télécharger, vous permettra de créer vos propres entraînements.