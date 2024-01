Mondes fantastiques - Dessins à colorier

Dragons, fées, châteaux gothiques, licornes, animaux fantastiques, créatures de la forêt... Bienvenu dans le royaume de la fantaisie ! Plongez dans la magie des merveilleuses volutes graphiques tout droit sorties de la mine d' Alessandra Fusi, célèbre pour ses univers fantastiques et mythologiques. Laissez-vous envoûter par ces délicieuses atmosphères oniriques et mystérieuses auxquelles vous apporterez vos propres couleurs. Un voyage dans des contrées fantastiques dont vous reviendrez ressourcé et apaisé.