Les P'tites Poules - Cocoricartes à gratter

Retrouve tes P'tites Poules préférées en cartes à gratter ! Dans cette pochette, tu trouveras un bâtonnet et dix cartes à gratter pour réaliser des tableaux de tes P'tites Poules préférées ! A l'aide de ton bâtonnet, il te suffit de gratter l'encre noire en suivant les modèles pour faire apparaître Carmen, Carmélito et Bélino ! Pour t'amuser encore plus avec Les P'tites Poules, découvre aussi le jeu de cartes, le jeu de société et l'escape box !