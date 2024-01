Un conte parfait

Margot a une vie de rêve. Pourtant, victime d'une crise de panique, elle prend la fuite le jour de son mariage... Seule attablée à un bar, tentant de faire le point, elle fait la connaissance de David, le serveur, un jeune homme tout aussi paumé qu'elle... Elísabet Benavent, à l'origine de la saga Valeria adaptée par Netflix, n°1 des audiences de la plate-forme depuis juillet 2023. Après le succès de la série Valeria, le nouveau roman d'Elisabet Benavent et la série n°1 des audiences de l'été 2023 sur Netflix en France Margot a une vie de rêve. Issue de la haute société madrilène, elle gère avec brio la communication de l'empire hôtelier familial, mène une vie de jet-setteuse et s'apprête à épouser Filippo - l'homme parfait dont chacune rêve en secret ! Mais, alors qu'on l'habille pour se rendre à l'autel, où elle dira " oui " au beau Filippo, elle est prise d'une crise de panique. Et les quatre cents invités médusés voient s'enfuir une robe blanche surmontant des baskets Nike. Dans le bar où elle a trouvé refuge pour reprendre ses esprits, Margot fait la connaissance d'un serveur, David. Le jeune homme, lui aussi, est quelque peu à la dérive : il cumule trois jobs mal payés, dort sur le canapé chez un couple d'amis et aime éperdument une femme qui le rejette... En se confiant mutuellement leur désarroi, David et Margot conviennent d'une évidence : tous deux ont besoin de changer d'air. Alors pourquoi ne pas partir en Grèce ? Sur un coup de tête ? Mais cette échappée belle, qui leur offrait la chance d'y voir plus clair, pourrait bien tout compliquer... " Elísabeth Benavent est la voix de toute une génération. " El País