Contre-addictions. L'addiction a ses contradictions que la volonté ignore

" Avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre nous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance, et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ses contradictions que la volonté ignore. Au travers de discussions décomplexées avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au coeur de nos modes de fonctionnement. Quelles solutions ont-ils trouvé ? " Ce livre, inspiré du podcast à succès de Rose, est un récit d'expériences, un espace pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Organisé par thématiques qui révèleront que nous sommes sans doute tous addicts à quelque chose, que l'addiction touche de nombreux domaines. Cela concerne les drogues, l'alcool... mais l'on peut aussi parler d'addiction au sport, au travail, à la nourriture... C'est surtout le mécanisme même de l'addiction que Rose décrypte au fil des pages de ce livre. Riche en témoignages, récits d'expérience de Rose, propositions inspirantes pour comprendre ses addictions, on y retrouvera le ton très authentique et généreux du podcast. Jamais moralisateur, à hauteur du lecteur, comme la bonne amie avec qui on peut échanger en toute confiance.