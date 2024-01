Brésil 11ed

Un guide entièrement repensé, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage pour découvrir le Brésil : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Un guide de référence sur la destination, avec 9 auteurs mobilisés pour couvrir rien de moins que le plus grand pays tropical au monde. De sanctuaires faunistiques comme l'Amazonie et le Pantanal à des villes futuristes ou coloniales comme Brasília et São Luis, en passant par des contrées vouées corps et âme à la musique comme Rio de Janeiro et les plages de rêve émaillant le territoire : le Brésil dans ses moindres recoins. Des pages spéciales consacrées à la très riche culture afro-brésilienne, avec des focus sur le carnaval, le candomblé (la religion polythéiste afro-brésilienne) et la capoeira. Des pages entières sur les activités de plein air, l'un des points forts du pays, un spectaculaire terrain de jeux qui ravira les amateurs de sports nautiques (coup de projecteur sur le surf), de randonnée et d'escalade notamment, autant que les naturalistes en herbe. Des pages spéciales pour préparer son voyage (conseils de lecture, faire coïncider son voyage avec un grand rendez-vous culturel, que mettre dans sa valise, des suggestions d'itinéraires sur deux à trois semaines...). Un chapitre entier dédié aux délices culinaires du pays. Des conseils indispensables sur la santé et la sécurité dans le pays.