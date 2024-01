Une femme si tranquille

Une nuit, deux ombres se faufilent dans une rue calme de Montmartre : elles transportent un corps, celui d'une femme découverte assassinée dans son appartement. Quelques jours plus tard, un manuscrit signé Anne Dauvent, romancière de talent, méconnue des médias et du grand public, est déposé sur le bureau de Robert Masson, grand éditeur parisien qui, depuis toujours, éprouve pour elle de l'estime, de l'amitié, une certaine tendresse. Quand, intrigué qu'elle ne lui ait pas comme d'habitude apporté le texte en main propre, il lui téléphone, c'est une certaine Carina qui répond et parle d'un voyage en Egypte. C'est ce qu'elle répond également aux voisins et aux relations du village montmartrois où Anne réside. Les semaines passent. Carina occupe toujours l'appartement d'Anne, dans lequel elle découvre lettres et documents révélant sa vie cachée. Qui est Anne Dauvent, cette femme à l'apparence si tranquille ? Que lui est-il réellement arrivé ? Quels liens entretenait-elle avec les diverses personnes qu'elle fréquentait, notamment avec Carina cette jeune femme à la fois débrouillarde et fragile ? Entre l'évocation du petit peuple d'un Montmartre envahi par les touristes et de nouveaux habitants "branchés", le milieu de l'édition, du journalisme littéraire, des médias, la plume limpide teintée de tendresse ou d'un humour féroce de Jeanne Cressanges ne cesse de surprendre le lecteur, de l'inquiéter, de le faire sourire.