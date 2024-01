100 % Bio - Darwin vu par un ado

Le boss de la biologie raconté par un ado d'aujourd'hui ! Charles Darwin, pas fun ? ! Bon, c'est sûr que ce n'est pas le premier adjectif qui vient à l'esprit quand on voit ce vieux barbu... Mais faites confiance à Victor et ses talents de vidéaste pour vous faire découvrir la vie passionnante du plus célèbre naturaliste de tous les temps ! Comment ce petit bourgeois anglais s'est-il retrouvé à voyager pendant cinq ans en Amérique du Sud, à formuler la plus incroyable idée scientifique du XIXe siècle, à devenir un spécialiste des lombrics et des cirripèdes... ? Pas d'inquiétude, Victor vous raconte tout depuis le refuge animalier où il vit avec ses parents ! Bestioles étonnantes, infos fascinantes, anecdotes improbables : la théorie de l'évolution n'a jamais été aussi palpitante ! Dans la collection 100 % Bio, découvre aussi d'autres sujets captivants présentés par des ados : Einstein, Molière, Cléopâtre, Léonard de Vinci, Mozart, Picasso, Louis XIV, le manga, la mythologie grecque, les femmes de sciences, les femmes artistes, les grandes aventurières, les grandes chanteuses et musiciennes, l'astronomie, les grandes inventions et la Rome antique ! #vivelessciences #unesaisonaurefuge #passionanimaux