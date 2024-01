Dans l'enfer de la jungle

Vous êtes Loup Solitaire, seul et dernier Maître Kaï du Sommerlund. Votre longue quête va maintenant vous entraîner au plus profond d'une jungle inexplorée, à la recherche de la Pierre de la Sagesse d'Ohrido. Une mission des plus secrètes. Pourtant, vous ne serez pas seul : Païdo, illustre guerrier et redoutable magicien, vous accompagnera à travers des contrées dévastées par la guerre, pour vous aider à retrouver le Temple Perdu des Anciens Mages où est cachée la Pierre. Mais prenez garde : vous allez devoir traverser un marais terrifiant ; et vos ennemis jurés, les Seigneurs des Ténèbres, seront loin de vous faciliter la tâche !