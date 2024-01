Château Clarke. Baron Edmond de Rothschild. Baron Edmond de Rothschild

En 1973, lorsqu'Edmond de Rothschild acquiert la propriété, il pressent toute la richesse et le potentiel de Château Clarke. Ce Cru Bourgeois Supérieur, propriété au XVIIIe siècle d'une famille irlandaise qui lui donna son nom, était à l'abandon. Visionnaire, bâtisseur et passionné de vin, le baron se lance alors dans un projet titanesque. Il fit restaurer le domaine, élever de nouvelles installations, redessiner et replanter la totalité du vignoble de plus de 145 hectares et qui abrite aujourd'hui Château Clarke, Château Malmaison et Château Odilon. En 1997, Ariane et Benjamin de Rothschild prolongent avec fierté l'histoire et portent toujours plus haut l'héritage d'Edmond, plaçant l'innovation et la quête d'excellence au coeur de leurs créations, en France comme à l'international. Aujourd'hui, un demi-siècle après son acquisition par le baron Edmond de Rothschild, le domaine, qui offre un nouveau visage, embelli d'une rénovation conséquente, constitue l'un des plus grands vignobles du Médoc et une icône de son appellation. Ici, dans cette atmosphère si particulière, si sereine, de Château Clarke, vignes, vins, jardins s'unissent en symbiose. Ils participent du même plaisir de vivre, de la même expérience esthétique. Avec ses vins, Château Clarke invite à traquer le mystère jusque dans ses plus subtiles déclinaisons aromatiques. L'ouvrage se lit presque selon le calendrier végétal : aux racines de l'aventure, il y a l'impulsion créative et la tradition familiale ; puis comme les feuilles et les fleurs s'épanouissent, savoir-faire et savoir vivre au Château Clarke se donnent à voir pour finalement recueillir le travail des fruits de la vigne, avec en point d'orgue une dégustation des millésimes phares du domaine.