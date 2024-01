Trésor Tome 2 : L'énigme des 3 soleils

Sains et saufs après le naufrage de Brigantine, le bateau de sa mère disparue qu'il a volé, le jeune Trésor et ses amis se reposent tant bien que mal sur une île pleine de dangers... Mais le moral retombe lorsque " Trez " avoue qu'il a lui-même dessiné la carte au trésor pour laquelle toutes et tous se sont embarqués... et même l'île où ils se trouvent ! Une situation étrange, à laquelle il faut trouver une solution. D'autant que le maléfique antiquaire Pivoleux les traque toujours, à la recherche de la mystérieuse " Pierre de voeu "...