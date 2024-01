Rattachée directement au ministère de la Justice depuis 1911, l'Administration pénitentiaire est chargée de deux missions essentielles : assurer la surveillance et le maintien en détention des personnes confiées à sa garde, ainsi que la prévention de la récidive en préparant la réinsertion des détenus et des personnes suivies en milieu ouvert. Ce livre est une invitation à plonger dans le fonctionnement complexe de l'administration pénitentiaire, à en apprendre davantage sur les enjeux de la gestion carcérale et sur les efforts déployés pour la réhabilitation des personnes privées de liberté. Une lecture enrichissante qui vous fera découvrir les coulisses de cette institution et les démarches innovantes entreprises pour favoriser la réintégration des détenus dans notre société. L'ouvrage présente également les différents métiers et le parcours de formation pour les jeunes qui seraient intéressés par une carrière dans ce domaine. Cet ouvrage est idéal pour aborder l'Administration pénitentiaire de façon claire et pédagogique.