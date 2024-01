Grand Angle adapte en BD l'intégralité de l'oeuvre de Marcel Pagnol. A 56 ans, Blaise vient de terminer l'étude approfondie d'un texte inédit qu'il attribue à Platon. Cette thèse lui permettra d'accéder à une chaire à la Sorbonne. Mais la révélation par un spécialiste américain des erreurs d'hypothèses qu'il a commises ruine ses espérances. Alors qu'il a consacré plus de trente ans à ce travail, Blaise réalise qu'il a oublié de vivre sa vie. Une vie qui s'avère désormais sans aucun but. Blaise, dépité et déboussolé, décide de rattraper le temps perdu et de vivre sa jeunesse, à l'âge où il n'est plus temps.