Rocket Raccoon & Groot : The Hunt for Star-Lord

Rocket et Groot vivent leur meilleure vie en sillonnant la galaxie à la recherche des pizzas les plus délicieuses de l'univers. Mais voilà que le tandem apprend que Star-Lord a été kidnappé ! Ils demanderaient bien de l'aide à Gamora pour le libérer, mais elle semble très occupée à se battre contre Thanos ! Rocket et Groot font très certainement partie des personnages Marvel préférés du jeune public. Voici un Graphic Novel inédit et résolument tous publics qui ravira nos plus jeunes lecteurs !