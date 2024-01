Phobos Tome 3 : Le Pacte des apparences

Show must go on ! Des milliards de téléspectateurs à travers le monde ont les yeux rivés sur les écrans géants de Times Square. C'est là que le Cupido retransmet ce qui se passe à son bord. Mais l'heure n'est plus au speed dating. Propulsés de l'anonymat à la gloire internationale, les douze prétendants du programme Genesis ont fait une découverte glaçante. Se pourrait-il que le plus grand jeu télévisé de l'Histoire soit aussi le plus cruel mensonge de tous les temps ? Serena a-t-elle sacrifié tous les prétendants dans le seul but d'engranger des profits ? S'ils se posent sur Mars, les prétendants pourraient périr ! Mais s'ils font demi-tour pour dénoncer la supercherie, il y a de fortes chances qu'ils n'atteignent jamais la Terre. Face à l'urgence de la situation, la tension monte. Les Alliés du Silence redoutent un scandale. Tandis que sur Terre, l'antenne est interrompue, Serena reste imperturbable. Entre manipulations, colère et stupéfaction, un vote s'impose. Les douze prétendants devront bientôt prendre une décision cruciale. Leur survie en dépend. Que vont-ils choisir ? La justice ou l'espoir ? Saga romanesque best-seller couronnée de prix et traduite dans plusieurs langues dont l'anglais, Phobos est un thriller de science-fiction en apesanteur, mariant romance spatiale et course pour la survie. Phobos est aujourd'hui adapté en bande dessinée par son maître d'oeuvre, Victor Dixen, et par la brillante dessinatrice italienne Maria Francesca Perifano.