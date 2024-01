Le lexique de « Dis-moi où tu as mal ». Plus de 300 pathologies ou traumatismes décodés, Edition revue et augmentée

"Pour la médecine orientale, la maladie témoigne d'un obstacle à la réalisation du Chemin de Vie. La conscience exprime ainsi par des troubles énergétiques générateurs de maladies, les entraves à son plein épanouissement". Michel Odoul nous propose, dans la continuité de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, ce Lexique, véritable dictionnaire de plus de 300 maladies et traumatismes. Près de 20 ans d'expérience, plusieurs milliers de stagiaires et plus de 8 000 consultations individuelles lui ont permis d'établir et de vérifier la nature des liens existant entre le corps et l'esprit. La maladie ou les accidents ne sont alors plus des fatalités. Chacun peut redevenir "l'acteur" de sa vie et s'approprier à nouveau le pouvoir de changer, s'il le veut, ce qui est à l'origine de sa souffrance. Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent en savoir plus. Son écriture simple le rend accessible à tous et en fait un ouvrage de référence pour ceux qui cherchent un sens à leurs souffrances. Par la qualité de ses informations il représente aussi un excellent outil de travail pour tous les praticiens de santé (acupuncteurs, praticiens Shiatsu, psychothérapeutes, ostéopathes, médecins, personnel soignant, etc.).