Le jeune Ismaël s'engage à bord d'un mystérieux bateau, le baleinier Pequod. Mais le capitaine Achab est obsédé par Moby Dick, la baleine blanche qui lui a arraché une jambe. Et depuis ce jour, Achab n'a qu'une idée : poursuivre pour se venger, sur toutes les mers et sans répit, la gigantesque Moby Dick... Ismaël et tout l'équipage sont entraînés dans une terrible aventure au coeur des dangers. L'histoire de la plus célèbre des baleines enfin accessible au jeune public. Pour les 6/7 ans