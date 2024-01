Le fantôme de neige

Pour ces nouveaux titres de la collection Zéphyr, Jacques Duquennoy exerce son savoir faire de raconteur d'histoire en images. Il neige ! Tout excités, les 4 petits fantômes enfilent leurs bonnets de couleur et décident de faire un fantôme de neige. Celui-ci prendra part aux descentes en ski, au tremplin de sauts, au slalom mais Plaf ! Il atterrit dans un sapin et sous le choc, se transforme... en une multitude de petits fantômes de neige. Rythmée et drôle, une aventure-gag pour les 3/4 ans