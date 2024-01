La fabrique quotidienne des territoires métropolitains. Aix-Marseille-Provence à l’épreuve de ses paysages

Avec pour cadre de la métropole Aix-Marseille-Provence, cet ouvrage illustre la prise en compte des grands paysages et des paysages du quotidien, à toutes les échelles de l'action publique. Penser la métropole, à partir de la valorisation, la préservation et l'aménagement de ses paysages, renvoie à des démarches qui s'inscrivent dans une planification stratégique et opérationnelle, qu'il s'agisse d'intensifier les liens entre le paysage emblématique de la montagne Sainte-Victoire et les autres territoires, ou d'exploiter les qualités d'un paysage dans l'aménagement d'un quartier de périphérie. Dans la fabrique quotidienne des territoires, le paysage renvoie à des valeurs locales et subjectives peu prises en compte en aménagement, alors qu'il permet de renouveler la prise de décision et la gouvernance des projets locaux. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles" .