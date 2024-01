En vérité, Alice

Comme souvent dans les romans excellents, tout est dit dès la première scène : Alice vit sous emprise. Reste à savoir si, et comment, cette jeune femme repliée sur elle-même depuis qu'elle a été arrachée à une enfance radieuse au Guatemala parviendra à sortir de la bulle de déni dans laquelle elle s'est enfermée. Mené tambour battant, ponctué de trouées de lumière, ce livre nous conduit sur des chemins absolument inattendus : sommée par le monstre avec qui elle vit de trouver du travail, Alice, par le plus grand des hasards, se retrouve assistante au Promotorat des causes des saints. Documentant cet endroit où l'on instruit les candidatures à la canonisation, et à la faveur d'extraordinaires rebondissements, la puissante romancière va autoriser son héroïne à se frayer un chemin vers sa propre vérité. Un formidable portrait de femme et une incroyable traversée des ténèbres.