Et mon père un oiseau

Maintenant tu es debout, ta belle tête bien haute dans la lumière crue et les ombres tranchées d'un été dans le Sud. Tu n'es pas assis sur un fauteuil roulant, ta main droite n'est pas posée sur ta cuisse comme un moineau saisi par le froid, tu ne jettes plus de regard noir sur un monde devenu indéchiffrable. Tu es debout, vivant. Avril 2020. La sidération règne face à un virus nouveau et à un tournant sécuritaire inédit. Dans la cacophonie ambiante, un tri qui ne dit pas son nom s'opère à l'hôpital public et des gens meurent seuls puis sont enterrés sans cérémonie. Bruno Le Dantec, auteur notamment de La Ville-sans-nom. Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent (Le Chien rouge, 2007) et de "Dem Ak Xabaar" . Partir et raconter : récit d'un clandestin africain en route vers l'Europe (avec Mahmoud Traoré, Nouvelles éditions Lignes, 2012), voit partir son père sans pouvoir lui dire adieu. Ce livre dessine le portrait d'un homme bon, d'une relation père-fils pudique et d'une ville aussi colorée que bruyante, mais dresse aussi la chronique de ce que voulait dire mourir dans l'état d'urgence d'une société néolibérale, en interrogeant ce que cela veut dire de notre humanité.