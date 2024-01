Si comme Théodore vous aviez le pouvoir d'offrir l'éternité... , que feriez-vous ? Théodore naît en 1871 à Paris, où ses parents meurent tragiquement durant les événements de la Commune. Recueilli par son oncle, capitaine d'industrie à l'ambition dévorante, il révèle très vite sa singularité. Remarquablement intelligent, hypersensible - notamment au froid -, virtuose, il a surtout un don très encombrant. Lui-même immortel, il peut s'emparer de l'âme de ceux qui l'entourent et offrir l'éternité à qui il veut... Quels seront donc ses choix ? De la Commune aux années 1990, on suit les aventures d'un homme seul, un quasi-dieu aussi détestable qu'attachant qui se pose et nous pose les grandes questions de notre condition humaine : la mort, la liberté, l'amour, l'art, l'éternité, Dieu... Plus qu'un roman, Théodore est un conte philosophique et une fresque historique étourdissante. Un héros que l'on déteste et que l'on adore... une histoire qu'on ne peut pas lâcher.