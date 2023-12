L'Oracle d'Iana

La Gamme doudou·deck Arcana Sacra : pour petits et grands de 7 à 77 ans... Cet oracle de 30 cartes et son livret explicatif en couleurs te proposent de partir en voyage sur les traces d'une tribu indienne. Riche en symboles, ce jeu se décompose en 3 parties : les petits Indiens, les objets rituels et enfin, les animaux totems. Seul ou en famille, l'Oracle des petits Indiens t'accompagne dans l'exploration du monde chamanique et t'invite à te plonger au quotidien dans ses enseignements. Cet outil te permettra de développer ton intuition et de partir à la découverte de la sagesse indienne aux travers de ses messages de guidance. La magie de la nature et du peuple amérindien t'ouvre ses portes, es-tu prêt pour ce nouveau voyage ? A propos des auteures : Ophélie Haffner est naturopathe et coach familial dans le Var. Elle propose des accompagnements destinés aux enfants et aux parents dans le domaine de l'alimentation, de l'émotionnel et du spirituel. Grande curieuse, elle a toujours aimé observer l'être humain pour comprendre son fonctionnement. Stéphanie Gras est spécialisée dans la spiritualité et le développement personnel. Artiste pluridisciplinaire éveillée aux perceptions extra-sensorielles, elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques, mêlant intuition et créativité. Elle travaille dans une dynamique de psychologie positive et s'appuie sur les réseaux sociaux pour le développement de son image.