La haine de l’autre, exutoire de la haine de soi. Approche clinique

D'où nous vient la haine, cette passion destructrice dirigée contre autrui, alors que nous n'aspirons qu'à la paix, à l'amour et à la bonne entente entre les humains ? Nous la retrouvons sous toutes les latitudes et à toutes les époques, comme un affect universel inhérent à la relation, poussant régulièrement l'Homme à un acharnement destructeur contre son semblable : harcèlement, persécution, esclavage, massacre, génocide. Pourquoi la résistance éthique, culturelle ou religieuse semble si souvent impuissante à l'en empêcher ? C'est interroger notre vulnérabilité face aux limites assignées par notre propre condition, vulnérabilité commune à tous, et qui, pour cette raison devrait faire apparaître un sentiment de fraternité, de solidarité, de convergence des mémoires et non de concurrence, et non de rivalité, et non de ressentiment, de haine et de destruction. Mais autrui ne trace-t-il pas les limites de notre liberté sur lesquelles vient échouer le désir d'être tout ? A l'appui de la réflexion clinique, quelques textes issus de la littérature viennent ici illustrer le propos.