Les mains de Miguasha

Jean-Claude Leyat nous raconte deux évènements qui le marquèrent lors de sa découverte du Québec en 2011. Le premier est la visite du site paléontologique de Miguasha abritant le fossile d'un poisson arborant une ébauche de mains - faisant de lui l'un de nos lointains ancêtres. Le second est sa rencontre avec le milieu estudiantin à Montréal lors d'un évènement destiné à promouvoir les carrières scientifiques. Au fil des pages et des photographies, son récit de voyage se transforme en réflexion sur la recherche scientifique, qui nous dévoile les secrets de l'univers, son immensité et sa beauté. Il rend ainsi hommage à ceux qui font de la science leur profession et relate son étonnement devant l'existence et l'une des plus belles des réalisations de la vie, la main, qui peut détruire comme contribuer à bâtir un monde meilleur... Unwe ode à la science et à l'univers, un hymne à la vie et à l'Amour ! Laissez vous entraîner dans ce voyage à travers les âges.