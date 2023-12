Former les futurs enseignants et enseignantes à l'éthique professionnelle. Constats, attentes et perspectives

Quelle formation à l'éthique professionnelle les universités doivent-elles offrir aux futurs enseignants et enseignantes ? Avant de répondre à cette question, soulignons d'emblée que l'éthique s'apprend. Mais de quelle éthique parle-t-on ? En effet, les personnes enseignantes du Québec ne bénéficient pas d'un code d'éthique. Elles ne sont pas non plus regroupées dans un ordre professionnel qui leur fournirait des repères déontologiques. Néanmoins, elles cherchent des orientations éthiques pour réfléchir sur leur travail, mais aussi pour prendre des décisions responsables. Des cours pour former à l'éthique enseignante sont maintenant proposés dans la plupart des universités québécoises. Cet ouvrage collectif présente l'état des lieux sur cet enseignement.