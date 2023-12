L'appel du sang. Merci Lanard, T2

En tant que journaliste d'investigation, Merci Lanard obtient toujours son scoop, mais pas forcément la vérité qu'elle désire. Après avoir découvert son héritage démoniaque, Merci se rend auprès de sa mère pour poser les questions qui fâchent au sujet de leur sang, de leur pouvoir, et, surtout, pour obtenir la vérité sur la mort de son père. Mais plutôt que des réponses, la voilà qui se retrouve avec un cadavre sur les bras, et elle est bien déterminée à découvrir ce qui s'est passé. Surtout quand cela peut lui permettre de fuir sa ville trop tranquille et ses problèmes de couple. Si en prime elle peut arrêter un meurtrier, c'est gagnant-gagnant ! Alors que Merci commence à découvrir les réalités du pouvoir légué par sa mère et son côté sombre, elle devra découvrir la vérité qui se cache derrière les meurtres, en même temps que son propre héritage. #UrbanFantasy #Paranormal #Enquête #Magie #HéroïneBadass