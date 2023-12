En première ligne. Tomber l'uniforme, T3

Tomber amoureux de son meilleur ami n'est jamais une bonne idée... quoique ! A près de trente ans et avec son réengagement qui lui tend les bras, Maddox Horvat, tireur d'élite de la Navy aux multiples décorations, se demande ce qu'il veut vraiment dans la vie. La réponse, c'est Ben Tovey. D'accord, ce n'est pas très malin de s'éprendre de son meilleur ami et coéquipier chez les SEAL, mais après dix années à ses côtés, il a forgé un lien avec Ben qu'il ne peut ignorer. Il a besoin de lui à ses côtés pour toujours, corps et âme. Ben veut bien l'admettre, son regard a été attiré plus d'une fois par les lèvres pleines et les fesses parfaitement musclées de son meilleur ami. Mais il a beau admirer la vue, il est toujours en train de se remettre d'une relation qui a viré au cauchemar, et il n'a pas l'intention de gâcher son amitié avec Maddox. Jusqu'à ce que, lors d'une mission, les deux hommes se retrouvent plus proches que jamais et dans une situation où ils ne peuvent compter que sur l'autre. Commence alors pour eux le véritable défi : faire face à eux-mêmes, à leur avenir et à leurs désirs. D'homme à homme, d'ami à ami, d'amant à amant. #MM #RomanceContemporaine #Sniper #MeilleursAmis #FriendsToLovers #Mission #Militaires "En première ligne est une histoire passionnante et émouvante, et la série Tomber l'uniforme continue de nous livrer des romances militaires parfaitement ficelées". All About Romance "Comment avons-nous pu passer à côté des romans merveilleux d'Annabeth Albert jusqu'ici ? " USA Today "Un nouveau tome génial d'une série qui l'est déjà. J'ai énormément aimé et j'ai hâte de lire la suite, j'espère qu'elle ne va pas tarder ! " Jenny Wood, autrice de 50 fantasmes inavoués