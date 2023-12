Ici est donné à lire une fiction autobiographique. Elle relate la longue marche, au xxe siècle, d'un père né en Ukraine, à Jitomir et d'une mère née en Algérie, à Mostaganem. Siècle de deux grands totalitarismes exterminateurs. Au début de celui-ci, Jitomir comptait près de 100 000 âmes. David Sirota, mon père, y est né. Fin mars 1919, dans le quartier où se trouvait à l'époque la rue Tchoudnovskaïa, où il habitait, un massacre de masse y fut perpétré, pendant les quelques jours où l'Armée Rouge avait abandonné la ville. Semyon Petliura en était l'un des inspirateurs. Subitement orphelin, le petit Douvid, du haut de ses 7 ans, a aussitôt fui sa ville natale pour ne plus jamais y revenir. En ce temps-là, la judéophobie y étant monnaie courante, les familles juives de cette région du monde s'attendaient chaque jour au prochain pogrom annoncé. Quand vint la Seconde Guerre mondiale, Jitomir fut mise à feu et à sang par les Nazis. Via ce Retour à Jitomir, m'imaginant marcher dans les pas de mon père, j'ai conçu un récit montrant la capacité de terreur sans limite que les plus égarés de ce xxe siècle ont infligé au plus grand nombre de leurs contemporains, provoquant des destructions massives de vies humaines et d'immenses dévastations matérielles. Ce qui a autorisé chez bon nombre, pour des décennies, une levée des interdits fondamentaux. Ce sont, en effet, les plus maffieux et thanatophores de nos populations qui, s'affichant les plus forts, offrent aujourd'hui aux yeux des plus aveugles un modèle nihiliste d'identification et un horizon fallacieusement enviable.