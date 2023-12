Profil elegie

Extrait de Profil élégie de Dominique Quélen. A l'exception de deux brefs poèmes définitoires en vers, ce livre est constitué d'une série de quasi-restangles où manque toujours, permettant le mouvement, quelque élément commun au langage et au réel, à l'image du "pour bien des choses de ma vie je peux dire presque" d'Effi Briest. Ils sont remplis d'objets incomplets, incluant le corps, qui représentent aussi des états de la matière selon certains angles, certaines combinaisons qui varient. Quoique cette distinction n'ait plus guère de sens, me semble-t-il, l'ensemble peut se situer entre les restes d'un lyrisme qui fuit et ceux d'un formalisme qui se délite. Le dysfonctionnement de tout cela m'intéresse, s'il est rendu sous la forme neutre et discrète de petits paragraphes de prose, comme des boîtes, disons. Ainsi le titre, Profil élégie, n'évoque-t-il une disposition d'esprit qu'à travers le travail manuel. Il s'agit, pour reprendre Ponge, qu'il y ait "quelque chose à obtenir, et non quelque chose à exprimer". Ce livre forme en quelque sorte un diptyque avec un autre encore à paraître, d'une poésie plus littérale et dont le titre, Le champ de la plinthe, est une définition homophonique possible de l'élégie.