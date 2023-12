Dans un récit surréaliste à dimension métaphysique cinq personnages ; Lui, Elle, Ella, Monsieur et le Frère d'armes expriment à travers leur amour et leur désespoir un fragment de la destinée humaine ; la mort et ce qui existe au-delà de nous. Astar est le récit poétique illustré d'une passion, d'une lutte et d'un choix.