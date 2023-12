Quand nous nagions sous les étoiles

Peut-on réellement aimer de façon inconditionnelle, à dix-sept ans ? Adolescent meurtri et farouche, qui se protège des autres par une solide armure, Neven ne laisse jamais la porte ouverte aux choses irrationnelles. Seule lui importe sa musique. Dans un petit établissement de campagne, entre un lac qui ressemble à un miroir et des champs dorés, rien d'inattendu ne se produit jamais. Pourtant, un garçon étrange arrive au lycée, et Neven s'en méfie aussitôt ; le nouveau est trop joli, trop irréel. Et surtout, son chant semble hors du monde. Peut-être que les vieilles légendes de son enfance contiennent un fond de vérité... Mais lorsqu'on a soif d'absolu et que l'on aime au-delà de toute limite, n'est-ce pas prendre le plus grand des risques ?