Kingdom - Tome 69

Les troupes de Qin, désireuses de conquérir l'opulente ville de Kantan, progressent rapidement dans les profondeurs de l'Etat de Zhao, en direction de la cité de Gian. Leur marche se trouve tout à coup entravée par le génie tactique de Riboku qui paraît décidément avoir toujours un coup d'avance et qui réussit à asséner des dégâts considérables aux armées de Qin. Au moment où Kanki et son état-major se retrouvent acculés, l'ancien bandit devenu Grand Général choisit d'abattre sa dernière carte et de lancer toutes ses forces dans un ultime assaut contre le brillant stratège de Zhao...