Aux enfants d’Edouard

Antoine Colonna, récent quadragénaire, est journaliste dans un quotidien toulousain. Il fait une sorte de pèlerinage à Caylus, petite bourgade du Tarn-et-Garonne rendu célèbre par les douves de son château, lieu de l'assassinat du duc de Nevers dans le roman Le Bossu de Paul Féval. Il y a connu, vingt-cinq ans auparavant, une brève apothéose charnelle avec Camille, son amour de lycée. Ils avaient seize ans. Cet été-là, Edouard, un gamin de leur âge, avait trouvé la mort en tombant d'un arbre. Il retrouvera Camille au nid et Alex, son amie, au gîte. Grand brouhaha dans les chaumières... Le trio va faire des étincelles. L'auteur, dans son style alerte et avec ses mots brandons, restitue les amours anciennes et les passions nouvelles.