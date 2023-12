Kingdom - Tome 68

Ecrasés tout d'abord par la supériorité numérique de leurs adversaires, les hommes de Kanki parviennent néanmoins à sortir du piège que leur avait tendu Riboku, et à rejoindre la cité de Gian, facilement prise par Shin et ses compagnons. Leurs regards sont désormais tournés vers un autre bastion adverse, la cité de Sekirei, qui pourrait jouer un rôle-clef en leur permettant de lancer une contrattaque et de changer la donne. C'est précisément au pied des murailles de cette ville qu'arrivent le général Heki et ses hommes...