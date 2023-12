On abuse un enfant en l’Église

"On savait déjà, depuis longtemps, mais on ne nous a pas crus. On n'a rien voulu voir ou entendre" , confient souvent fidèles et croyants. L'ouverture de ce dossier, au-delà de l'anonymat de ce "on" , tentera de discerner les niveaux de responsabilité en jeu dans la couverture de ces agissements. Comment recevoir la notion de symptôme "systémique" de l'Eglise ? Seront aussi interrogés les ressorts qui animent ces abuseurs (autorité et biais spirituels) ainsi que les séquelles de la vie psychique des abusés. Le verbe "abuser" peut résonner de manière polyphonique : abus de pouvoir qui place l'enfant sous assujettissement, tromperie, duperie sur ce type de relation, abus du langage spirituel dans le recours à la confession comme pardon de ces actes (viols, prédation). Témoignages, faits divers, citations bibliques et évangéliques, références philosophiques, psychanalytiques, oeuvres romanesques viendront tresser les fils de ce cheminement.