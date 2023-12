Les glaciers fondent, les sommets s'écroulent, les alpages se dessèchent... Les montagnes sont bel et bien aux avant-postes du changement climatique... Les glaciers fondent, les sommets s'écroulent, les alpages se dessèchent... Les montagnes sont bel et bien aux avant-postes du changement climatique. Ce dossier de la documentation photographique offre une synthèse des dernières recherches dans le domaine, à l'aide d'une cartographie inédite. De l'Asie centrale jusqu'aux Andes, en passant par l'Ethiopie, Xavier Bernier questionne les montagnes comme lieux " de conservation ", de patrimoine, mais aussi d'innovations et d'expérimentations face aux changements. Et fait le point aussi sur la question des circulations, des mobilités, primordiales, à travers et vers les massifs pour nous mener enfin jusqu'à la fabrique des images et des imaginaires. 02 Parce que tout change 08 Montagne(s) : des définitions à géométrie variable Des peuplements recomposés 18-19 Des cartes rebattues ? 20-21 C'est fermé ! 22-23 L'archipélisation de l'Asie centrale 24-25 Femmes aux sommets Conservatrices ou innovatrices ? 26-27 Des paysages sociopolitiques en reliefs 28-29 Nouveaux labels, nouveaux enjeux 30-31 Habits neufs et matériels nouveaux ? 32-33 Innover dans les montagnes du Japon 34-35 Des observatoires en montagne Face au changement global 36-37 Chercher la neige, travailler l'eau 38-39 Quand tout s'effondre 40-41 La montagne qui cache la forêt 42-43 Les nouvelles faunes d'altitude Circuler à travers les montagnes 44-45 Nouvelles mises en scène, nouveaux discours 46-47 Des infrastructures de transport à un tournant 48-49 Numérisation ou rematérialisation ? 50-51 Demain une montagne sans voiture ? 52-53 Le phénomène des ultratrails : une hypermontagne ? Une nouvelle fabrique des images 54-55 Publicités, logos et marketing en redéfinition 56-57 L'évolution rapide de l'imagerie scientifique 58-59 Quand la montagne (re)fait son cinéma 60-61 La montagne, héroïne des jeux vidéo 62-63 Futurs de montagnes, montagnes de futurs