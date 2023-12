Brûlées [Brûlantes

Ton personnage a disparu tu sais. L'autrice, Aline Bernard, entend et se met alors à la recherche de son personnage, Lila, morte de n'être plus alimentée par son imaginaire. La quête est scandée par de multiples aventures en tous genres, oui ! Attention ! Il y a de l'incandescence à toutes les pages, à toutes les feuilles dans ce livre qui vous brûle les doigts ! Aventurez-vous avec la jeune autrice Aline Bernard au coeur du mythe des sorcières, osez la forêt des continents noirs, arpentez les zones trop longtemps cachées du féminin, combattez la masculinité toxique pour caresser le velours de toutes les peaux, chantez à tue-tête les vibrations du vivant, et savourez la langue poétique et audacieuse du texte. Il y a du voyage initiatique et du manifeste dans ce conte résolument moderne à mettre entre toutes les mains !