Lacrum. Ceux d'en haut

Lacrum, la ville qui donne sa chance à tous, la ville qui permet à ses habitants de réaliser la carrière artistique de leurs rêves. Grâce à la puce de connexion implantée sous son oeil, chaque Lacrimien peut prendre des photos et des visions sur le vif et les partager sur le Globe, le réseau social de la ville. Avec un peu de chance, elles peuvent leur apporter la notoriété et les propulser dans leur carrière. Souhaitant devenir écrivain, Suu tente tant bien que mal d'être populaire jusqu'à ce qu'un incident vienne anéantir ses rêves. Elle se voit alors appliquer la punition d'Invisibilité. Comment survivre dans un monde où ne compte que le paraître ? Et si les possibilités étaient plus importantes qu'elle ne le soupçonnait ?