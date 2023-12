Paroles ailées. Lectures en public d’oeuvres littéraires (XVIe-XXIe siècle)

Lire à haute voix pour autrui, c'est emmener au-delà du texte, pour mieux y revenir. Faire une lecture de poésie, lire une oeuvre lors d'un festival ou dans l'intimité d'un groupe d'amis, c'est là aujourd'hui une pratique banale et, pour autant, guère explorée dans son ampleur, sa portée, son passé. Objectiver ce phénomène culturel, retracer son histoire de la Renaissance à nos jours, décrire les multiples espaces de lectures, saisir des arts de faire dans leur diversité de styles, analyser les opinions, les réactions, les émotions de ceux qui lisent aussi bien que de ceux qui écoutent, tels ont été les objectifs des études qui, dues à des spécialistes de la littérature, à des historiens et à des ethnologues, sont rassemblées dans ce volume. Au fil des articles, se révèle, dans la civilisation de l'écrit, un paysage oral de la littérature, faite et en devenir, où la parole vive joue non seulement dans la circulation et l'appropriation des oeuvres, mais aussi dans les modalités de l'écriture littéraire elle-même. Ainsi, lire à haute voix pour autrui, c'est emmener au-delà du texte, pour mieux y revenir.