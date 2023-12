L'autorité en éducation. Figures, variations, recompositions

72Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Des ressources théoriques et pratiques pour repenser, ressaisir et s'approprier l'autorité en éducation et en formation aujourd'hui et demain. En 2017 débutait à l'UJM un séminaire de recherche ECP animé par le Pr P. Foray, M. Beretti et C. Smentek sur le thème " Autorité et éducation ", qui s'est poursuivi pas un colloque international en juin 2019 à Saint-Etienne sur ce même thème. Trois constats s'imposent au moment de faire le bilan de ce colloque : 1° les abords théoriques et pratiques de l'autorité s'y sont sans cesse noués de manière féconde, au sein des communications comme entre elles, faisant de l'autorité une notion ne pouvant se passer ni d'un cadre théorique clair, ni d'une pratique répétée ; 2° penser l'éducation et la formation tout au long de la vie pose la question de l'autorité en éducation dans cette même période, une idée centrale et qui permet de repenser de fond en comble cette notion ; 3° la pluralité des publics et des lieux éducatifs dans laquelle l'autorité doit être appréhendée est un enjeu majeur si on souhaite accompagner les efforts éducatifs en dehors et au-delà de l'école. Face aux dangers et aux récidives des injonctions politiques d'un retour de l'autorité, rien ne nous semble plus urgent que de s'emparer scientifiquement de cette notion pour ne pas l'abandonner à d'autres moins scrupuleux sur son sens et sa complexité. Cet ouvrage trouve sa cohérence interne dans le fait d'affirmer la diversité des figures d'autorité, les variations de son usage, et sa perpétuelle recomposition par les pédagogues et les éducateurs, et de rendre visible et souhaitable la souplesse de la notion d'autorité.