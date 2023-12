Nucléaire contre renouvelable. Pour en finir avec la guerre des religions

Nucléaire contre renouvelable, une véritable guerre des religions semble souvent ouverte, en France et en Belgique. Ce livre décrypte la réalité de ces énergies les replace dans le contexte du changement climatique. Une véritable guerre des religions semble souvent ouverte, en France et en Belgique, entre les tenants des énergies nucléaire et renouvelables. Vues des autres pays européens la querelle apparaît archaïque. Sur base de faits et chiffres tirés aux sources les plus fiables ce livre décrypte la réalité de ces énergies et les replace dans le contexte du changement climatique et de l'urgence à décarboner. L'analyse, technologique, économique et sociétale, montre les dynamiques récentes et les perspectives d'évolution à l'horizon 2035. L'approche est globale car le climat n'a pas de frontière avec un regard particulier pour la France, la Belgique mais aussi l'Allemagne et le Royaume-Uni.