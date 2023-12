Peur sur First city. Edwin Jones, T4

Quand des attentats anti-surnats frappent First City, Edwin, Kellan et les autres risquent tout pour les déjouer. Entre une magie inconnue qui pousse des innocents à commettre des crimes, un jeune incube tombé dans un étrange sommeil et des attaques mortelles contre la communauté surnaturelle, Edwin doit affronter une fois de plus le danger, défiant la mort et la prudence. Quant à sa relation avec Kellan, elle pourrait prendre un tournant pour le moins... inattendu. #Magie #Enquête #Maléfice #Danger #MM #UrbanFantasy #Romance