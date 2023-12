I bet you. Sur le campus, T2

Ils n'ont rien en commun, et pourtant... Sportif sexy : Je te parie que... Penelope Graham : Va te faire voir, le Quarterback. Quand Penelope reçoit ce message, elle devine immédiatement qui se cache derrière "Sportif sexy" et pourquoi elle ne devrait pas accepter son pari. Ryker Voss. Star du football, faiseur de miracles, et une bénédiction pour les femmes. En tout cas... c'est ce qu'il se plaît à croire. De son point de vue ? Ryker est un idiot qui se prend pour le roi du bac à sable. Malgré ça, la proposition du sportif tente Penelope. Son plan ? Il lui promet de l'aider à gagner le coeur de celui sur qui elle a flashé grâce à cette bonne vieille jalousie. Mais qu'est-ce que Ryker y gagnerait ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne le fait pas par bonté d'âme - il faudrait qu'il en ait une pour ça -, et surtout pas avec Penelope Graham. Discrète, amatrice de vampires scintillants, douée en mathématiques, et - accessoirement - sa pire ennemie. Penelope sait qu'elle ne devrait pas faire confiance à un sportif, mais elle a besoin de ce rendez-vous. Même alors que Ryker cache un secret qui pourrait bien détruire son coeur. Elle est trop bien pour lui, et il le sait. Mais il refuse de perdre au jeu de l'amour. #RomanceContemporaine #Sport #Campus