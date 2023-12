Bretagne-pays de la Loire. Les plus beaux sites du débutant au plongeur confirmé

Dans ce livre, l'autrice vous propose 24 expériences à vivre sous la surface en Bretagne et Pays de la Loire. Mais il y a des centaines de sites sous-marins accessibles en plongée loisir, le long des quelque 2 800 km de côtes des deux régions ! De Saint-Malo à la Côte de Granit Rose, de la baie de Saint-Brieuc aux abers du Finistère, de la rade de Brest à l'île d'Yeu en passant par la mer d'Iroise et le golfe du Morbihan, que l'on soit amateur de "ferraille" ou de "bio", plongeur débutant ou confirmé, le littoral du grand Ouest regorge de sites fascinants pour tous les styles d'explorations subaquatiques. Ce mini-guide se veut donc une " mise en bouche ", une invitation à la découverte. Au menu : spots fameux et plus confidentiels, immersions faciles et plus engagées, explorations d'épaves et observations naturalistes...