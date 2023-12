White Night Bitter Porn

Rui Narushima, un jeune pharmacien, poursuit les conquêtes sans lendemains. Un soir, il tombe sur un jeune homme soûl du nom de Takumi Takanashi, échoué au bar où il a l'habitude d'aller. La raison de son mal-être ? Les moqueries de ses amis concernant sa virginité. Ni une, ni deux, Rui le prend sous le bras en direction d'un hôtel. Quelle n'est pas sa surprise quand il voit débarquer Takanashi à son lieu de travail quelques jours plus tard pour lui déclarer sa flamme ! Ce dernier ne lésine pas sur les moyens : observation constante et avances plus que poussées, les actions de Takanashi finiront-elles par atteindre ce bourreau des coeurs ?