Autopsie d'un désastre. Mensonge et corruption autour du Covid

Qui aurait pu imaginer à l'automne 2019 les années de folie que nous allions vivre ? Si les autorités de santé redoutent depuis des décennies l'apparition d'une nouvelle pandémie, les données ont été rassurantes dès la mi-mars 2020, montrant que le Covid-19 était de l'ordre de gravité d'une grippe un peu forte. Les plans pandémie à disposition devaient nous permettre de passer l'écueil sans difficulté. Or au lieu d'appliquer les connaissances et les bonnes pratiques en santé publique, nos gouvernements ont délibérément fait paniquer la population en déformant les chiffres, en interdisant aux médecins de soigner leurs patients et en imposant des mesures, liberticides et brutales, connues de longue date pour être inutiles.