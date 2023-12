Arion Tome 3

UNE LEGENDE DU MANGA DANS UNE EDITION EXCEPTIONNELLE ! Arion, fils de Déméther et de Prométhée, est enlevé par Hadès qui l'entraîne au royaume des enfers. Il y grandit et devient un vaillant guerrier dans le but caché par Hadès de tuer Zeus et Poseidon. Il entame alors un voyage initiatique au travers de la Grèce antique mise à feu et à sang par les guerres qui opposent les dieux et va en devenir l'acteur le plus important ! Le chef-d'oeuvre intemporel de Yoshikazu YASUHIKO pour la première fois en France, ET EN GRAND FORMAT ! Cette édition est une reproduction de l'édition en 3 tomes de 1986 jamais rééditée. Chaque tome comporte des suppléments exclusifs. Dans ce tome 3 : Illustration couleurs en début de tome Pages en couleurs Présentation des personnages